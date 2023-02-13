Общество

В России стало в шесть раз больше подростков с ожирением

У подростков в шесть раз чаще диагностировали ожирение в России за последние 20 лет. В начале 2000-х на 100 тысяч детей в возрасте 15-17 лет фиксировалось 150 случаев, с 2017 года – около 900, сообщает RuNews24 со ссылкой на статистику Минздрава.

Хуже всего ситуация обстоит в Санкт-Петербурге, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. Каждый год ожирение там встречается у каждого 75 подростка. В данных регионах показатели выше в два раза, чем в среднем по России.

Согласно статистике Роспотребнадзора, каждая 20-я девочка и каждый восьмой мальчик имели ожирение в 2021 году, отмечают РИА Новости.

Количество школьников с этим заболеванием растёт неуклонно. По информации Росстата, средний индекс массы тела у подростков ежегодно прибавляет один-два процента.

Эндокринологи отмечают, что причиной ожирения становится переедание. Фастфуд, вопреки распространённому мнению, не имеет особого значения. Так, в сёлах и небольших городах нет заведений быстрого питания, но ожирение встречается чаще, чем в мегаполисах.

Подростки прибавляют в весе из-за нездоровой культуры питания. По данным Роспотребнадзора, 94% несовершеннолетних знают о правилах здорового питания, но не соблюдают их. В их рационе мало белков, овощей, но много углеводов.