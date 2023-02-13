Общество

Как тату и пирсинг влияют на трудоустройство, рассказали эксперты

Где человеку с любовью к росписи по телу и нестандартным проколам работается хорошо? В сфере креативных профессий точно. Отчасти потому, что среди работодателей этой среды немало миллениалов, а они часто и сами считают важным выражать внутренний мир внешними атрибутами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Когда я устраивалась работать в салон, в котором работаю сейчас, и во все салоны до этого, никаких сложностей из-за татуировок и пирсинга у меня не было. Всё же сфера парикмахерского искусства — это та сфера, где люди готовы к переменам, где люди смотрят немного шире на внешность человека. Это точно не отвергается, а скорее принимается с радостью», — рассказала стайл-директор в сети салонов красоты Виктория.

Право отличаться, которое признаёт за ними работодатель, сотрудники ценят. По их мнению, это создаёт особую безопасную зону, комфорт и атмосферу доверия на работе. Есть свои плюсы и для бизнеса в этом — необычный образ кого-то из персонала может стать визитной карточкой компании и привлечь больше клиентов.

Меньше лукизма — дискриминации по внешности — стало и в профессиях, связанных с работой с детьми и подростками. Внешний вид преподавателя строго не регламентируется даже в высшей школе.

«Работаю в государственном вузе больше 15 лет. К внешнему виду как преподавателей, так и студентов тут относятся беспристрастно. Наличие татуировок никак не сказывается на качестве работы. Студентам нравится, когда преподаватели выглядят современно и не боятся проявляться. Так что, если они видят у них татуировку, пирсинг, неожиданный цвет волос или необычный стиль в одежде, возникает больше симпатии и доверия, что ли. На пары такого педагога ходят с большей охотой», - считает преподаватель иностранных языков в вузе Елена.

Далеко не во всех компаниях лояльны к тату. Немало руководителей уверено, что лучше придерживаться правил, которые диктует их сфера занятости, и не ослаблять положений о внешнем виде. На госслужбе, в медицинских учреждениях, в банках, страховых и других структурах, коллективы которых привыкли ко всему строго официальному, зачастую не может быть и речи о таких вольностях, как татуировка, выглядывающая из-под блузки, или кольцо в носу. Есть компании, готовые смириться с минимальным расхождением со стандартами, но отменять правила и разрешать всем выглядеть так, как они хотят, всё равно не намерены.

Разделение среди работодателей по этому вопросу всё ещё очень ощутимое. Пока одни дают «вольную» на пирсинг и тату как способ привлечь и удержать молодые кадры и показать себя современной и поддерживающей компанией, другие остаются непреклонны.

«Разорвать с вами трудовые отношения конкретно из-за изображений на коже или серьги в носу работодатель не вправе. Тем более если вы согласны пойти на уступки и в рабочее время прятать всё это. Однако если вы непримиримы и для вас принципиально оставлять все эти детали на виду, могут возникнуть сложности. Когда в компании существуют локальные нормы, частью которых является дресс-код и запрет на пирсинг и татуировки, ваше поведение может считаться нарушением внутреннего трудового распорядка. А за это вполне можно получить дисциплинарное наказание. Несколько таких и могут послужить причиной увольнения», - поясняет руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.