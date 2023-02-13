Общество

Директор Псковского управления «Почты России» Дарья Цилина покинула свой пост

Директор Псковского управления «Почты России» Дарья Цилина покинула свой пост 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.

«Дарья Цилина продолжит свою карьеру вне компании. Сейчас обязанности директора исполняет заместитель директора по операционной деятельности Инна Залесская», - добавили в пресс-службе.

Дарья Цилина занимала эту должность с 7 июня 2021 года. Ранее она была директором УФПС Республики Хакасия. До своего перевода в Хакасию являлась заместителем директора филиала Почты России на Сахалине.