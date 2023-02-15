Общество

Более 100 жителей Псковской области обратились к судебным приставам в МФЦ

Более 100 жителей Псковской области посетили мобильные пункты судебных приставов в МФЦ 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

В рамках Всероссийской акции судебных приставов, мобильные пункты были открыты в Пскове, Великих Луках, Острове, Невеле, Палкино, Опочке, Дно, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Гдове, Себеже и Порхове. Мобильные пункты работали с 10:00 до 13:00.

Граждане смогли получить от сотрудников ведомства консультации по вопросам, входящим в компетенцию судебных приставов – о взыскании алиментов, наложении и снятии временных ограничений, порядке сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов и т.д. Кроме того, жители области проинформированы о необходимости соблюдения правил компьютерной гигиены и информационной безопасности.