Общество

Что означает выражение «есть глазунью» в Бежаницком районе, рассказали в Полистовском заповеднике

Что означает выражение «есть глазунью» в Бежаницком районе, рассказали в сообществе «Полистовский заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Полистовский заповедник» / «ВКонтакте»

Новую рубрику «Полистовский словарь» ввели сотрудники заповедника.

«Краткая предыстория: рядом с Полистовским заповедником расположено несколько деревень, самые крупные из них - Цевло и Гоголево. Люди, живущие здесь, используют в своей речи интересные, особенные местные словечки. С этими словами и названиями мы и хотим вас познакомить», – отметили в организации.

Выражение «есть глазунью» не про местные кулинарные изыски, уточнили в заповеднике. Оно означает смотреть, глазеть на то, что делают другие.

«Пришли мы на свадьбу, нас на печку посадили. Вот оттуда мы головы высунули и смотрим, как люди едят и на свадьбе гуляют. А мы глазунью едим», - рассказала об использовании этого выражения одна из жительниц деревни Гоголево.