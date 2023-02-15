Общество

Спортсменка из Псковской области стала второй на первенстве России по джиу-джитсу

Спортсменка из Псковской области взяла «серебро» на первенстве России по джиу-джитсу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Фото: официальный Telegram-канал правительства Псковской области

В Санкт-Петербурге 10–12 февраля прошли чемпионат страны среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок до 18 лет по джиу-джитсу. За награды боролись более 700 спортсменов из 40 регионов, в том числе и из Псковской области.

По итогам соревнований псковичка Анастасия Ребезова стала серебряным призёром первенства России. Тренирует спортсменку Фëдор Шумейко.