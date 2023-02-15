Общество

Социально направленное мероприятие «В гостях у Масленицы» организует молодежный центр в Пскове

Социально направленное ежегодное мероприятие «В гостях у Масленицы», участниками которого станут дети из Центра специального образования №1 и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова, состоится в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева и Псковском городском молодёжном центре 21 февраля . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре города Пскова.

Фото: Молодежный центр города Пскова

В рамках мероприятия проведут два праздника. В 14:00 в библиотеке «Родник» на улице Труда, дом 20 перед учениками школы №6 с музыкально-певческой программой выступит фольклорный ансамбль «Фолк-Феникс», который специально для мероприятия прибудет из Печор. А уже в 15:00 на улице Максима Горького, 15, подопечных Центра помощи детям ансамбль «Скоморошина» познакомит с традиционными псковскими песнями, играми и танцами.

В завершении развлекательной программы маленьких участников угостят свежеиспечёнными блинами с разнообразными добавками от спонсоров мероприятия: кафе «Вот блин! Кафе», а также ресторанов «Helga» и «Пивной дом».

Организатором мероприятия является Псковский городской молодёжный центр.