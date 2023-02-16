Общество

Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Доклад Рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», - отметил он.

Напомним, ранее по распоряжению президента была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.