Общество

Псковскому писателю и журналисту Сергею Панкратову сегодня исполнилось бы 70 лет

Псковскому писателю и журналисту Сергею Панкратову исполнилось бы 70 лет сегодня, 16 февраля.

Известный псковский журналист работал в газете «Молодой ленинец», где прошел путь от рядового сотрудника до редактора, в еженедельнике «Панорама», в Псковской Ленте Новостей. Многие годы отдал «Псковской правде».

Сергей Панкратов родился 16 февраля 1953 года в городе Порккала-Удд Ленинградской области, на военной базе, где служил его отец. В Псков семья переехала в 1959 году, здесь же он и окончил среднюю школу. Работал в различные периоды жизни лесником в Астраханском заповеднике, фрезеровщиком, бетонщиком, журналистом. Окончил Псковский педагогический институт имени С. М. Кирова.

В 1997 году был принят в члены Союза писателей России на совещании молодых литераторов Северо-Запада в Санкт-Петербурге.

Рассказы Сергея Панкратова выходили в коллективных сборниках «Рассветы над Великой», «Дорогами памяти», «Скобари», «Вчера и сегодня: XX век» и другие. Его лучшей художественной работой считается повесть об Астраханском заповеднике «Горсточка летних цветов»

Пятилетняя дочь Сергея Панкратова пропала без вести. Во всем городе и пригородах были организованы ее поиски, затем они были продолжены в горных кавказских аулах, но безуспешно, до последних дней отец ничего не знал о ней. Вторая жена Сергея Панкратова погибла в автокатастрофе на Октябрьском проспекте.

Умер он 10 мая 2005 года после тяжёлой болезни. На тот момент он работал в газете «Псковская правда», в здании редакции которой и произошло последнее прощание. Был похоронен на кладбище Орлецы-3.