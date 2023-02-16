Общество

Баллы при поступлении в вуз или колледж за срочную службу в армии: «за» или «против»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему введения дополнительных баллов при поступлении в вуз или колледж за срочную службу в армии. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи. Предполагается, что механизм будет действовать по тому же принципу, который уже позволяет начислять баллы абитуриентам за некоторые достижения. Причем срочная служба будет давать бонусы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, и по всем программам обучения, включая магистратуру. Количество баллов, которые будут начислять абитуриентам, еще будет утверждаться, однако авторы инициативы настаивают, что добавлять срочникам следует не менее 10 баллов. Также, по их мнению, изменения будут способствовать «усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы».

Дополнительные баллы к результатам ЕГЭ могут сыграть решающую роль, если в конкурсе на бюджетное место у кого-то равное число баллов. Сегодня такие преимущества дают статусы победителей и призеров различных спортивных соревнований, значок ГТО, школьный аттестат с отличием и золотой медалью, красный диплом о среднем профобразовании, участие в волонтером движении, олимпиадах, а также оценка приемной комиссии вуза за школьное итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.

Каждый вуз самостоятельно принимает решение, за какие заслуги сколько баллов давать, на данный момент это максимально 10 баллов за все достижения. Причем даже если их сумма по отдельности превышает это количество. Например, университет дает 5 баллов за ГТО и 6 — за документ об образовании с отличием, но начислит только 10 баллов.

Инициатива сама по себе очень неоднозначная. С одной стороны, поощрять молодых людей за службу в армии — правильно. Но в то же время из-за нововведения могут возникнуть неравные условия для поступления в ВУЗы. Девушки, которых не призывают в армию, а также молодые люди с ограничениями по здоровью могут проигрывать конкуренцию за бюджетное место отслужившим парням.

Нужно ли давать дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж за срочную службу в армии? Можно ли найти другую форму поощрения отслуживших в вооруженных силах? Что важнее для государства, которое оплачивает бюджетные места: знания абитуриентов или отметка в военном билете о службе в армии? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Для тех, кто хочет поступить в вуз после службы в армии, нововведение с баллами - хорошее преимущество, считает депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев. Более того, он рассказал, как в других государствах стимулируют молодых людей идти на службу в армию.

«Я думаю, что это будет определенным стимулом для молодых людей, которые планируют после службы в армии поступить в вуз. В Израиле, например, принят такой закон, по которому молодой человек не имеет право занимать посты в государственных структурах, если не отслужил в армии»

Защита своего государства — это важная миссия, которую выполняют граждане, любящие свою страну. Поэтому инициатива о начислении дополнительных баллов при поступлении в вуз обоснована и полезна, считает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Считаю данное предложение о дополнительных баллах для тех, кто отслужил срочную службу в войсках Российской Федерации, достаточно обоснованным. Это также будет дополнительным стимулом в реализации нормы Конституции, которая гласит о том, что служба в Вооружённых силах Российской Федерации – это долг и святая обязанность каждого гражданина. И всегда испокон веков на Руси считалось, что защита своего Отечества – это действительно важная миссия, которую должен выполнить каждый гражданин, любящий свою страну. Мы считаем, что это правильное явление и надо его целиком поддерживать».

На взгляд многодетной мамы Ульяны Михайловой, знания, умения и желание учиться могут определить первоочередность поступления в вуз, но не прохождение службы в армии. По ее мнению, неизвестно, будут ли после принятия инициативы специалисты на выходе из высших учебных заведений иметь необходимый уровень профессионализма.

«То, что эта инициатива будет модной и в тренде – это точно. А относительно критериев, связанных с поступлением в какие-то учебные заведения, у меня была, есть и будет одна позиция: уровень знаний, навыков, подготовки, целевой подготовки и само желание к поступлению. К каким-то преимуществам, которые не относятся к уровню знаний, я в целом отношусь критически. Поэтому сказать, что инициатива будет полезной... Эта инициатива будет полезна исключительно той категории, которая будет этим пользоваться. А будет ли она полезна нам, потребителям профессиональных знаний специалиста, большой вопрос».

Давать баллы для поступления в вуз за службу в армии — справедливо, утверждает доктор технических наук, профессор, почетный гражданин города Пскова Сергей Вертешев. А если кто-то из молодых людей все-таки будет неспособен учиться, он со временем просто сойдет с дистанции.

«Я думаю, по этой причине навряд ли девушки сильно пострадают. Я считаю, что это будет очень справедливо, если так поддержать ребят. Им как-то надо помочь на эту первую ступеньку зайти. А если уж кто не хочет или не способен, они уйдут сами с дистанции. А кому это нужно и кто способен, они воспользуются такой возможностью».

Навыки, полученные во время срочной службы, не могут повлиять на поступление в вуз, поэтому инициатива выглядит нелогичной, объясняет старший преподаватель кафедры теологии, главный редактор типографии Псковского государственного университета Константин Шморага. Однако при приеме на работу в определенных случаях можно было бы давать преимущество гражданам, отслужившим в армии.

Фото: ПсковГУ

«Мне кажется, что это нелогичное предложение. Раньше была система рекомендаций, она могла бы играть роль, но не при поступлении в вуз, а при приеме на работу. А в случае приёма на работу эти дополнительные преференции для служивших были бы логичными. Потому что, если работа или специальность требует тех навыков, которые прокачиваются в ходе службы в армии, то да. А насчет поступления в вуз, мне кажется, это абсолютно ничем необъяснимая инициатива, мне сложно ту какую-то логику найти».

Фото: ПсковГУ

Дополнительные баллы хороши в том случае, если человек действительно хочет учиться, считает старший преподаватель кафедры связей с общественностью и журналистики Псковского государственного университета Игорь Докучаев. По его словам, некоторые льготники привыкают к этому статусу и неправильно относятся к процессу обучения.

«Здесь двойная ситуация. Дело в том, что в льготах для тех, кто их заслуживает, ничего плохого нет. Надо понимать: нужна ли ему эта льгота и действительно он хочет учиться или нет? Для этого надо либо творческие конкурсы вводить или очень глубокое собеседование проводить. По своему опыту скажу, что многие льготники настолько привыкают быть льготниками, что и в процессе обучения они к учебе относятся также: "Я – льготник, мне должно быть льготно". Естественно, это не совсем верная история и в отношении других обучающихся. Образование должно быть образованием, человек должен обучиться, желая учиться».

По идее, инициатива о бонусах для отслуживших при поступлении может повысить престиж срочной службы. В тоже время служба в армии не должна быть решающим фактором, определяющим поступление в вузы, важнее учитывать знания абитуриента, а не запись в военном билете.

Анастасия Сливинская