Общество

О пользе и опасности миндаля рассказали эксперты

16 февраля отмечается День миндаля. Этот орех занимает шестое место в списке самых полезных по версии Роспотребнадзора. О том, как правильно есть миндаль, чтобы не навредить своему здоровью, рассказали эксперты.

В составе миндаля содержится 30 нутриентов, которые необходимы для нормальной работы организма, его защиты от процессов старения. В миндале больше всего витаминов Е и группы В. Одна порция может содержать до 50-60 процентов от суточной нормы витамин B2 и 35 процентов B3, сообщает RuNews24.

Также в орехе есть много фолиевой кислоты, антиоксидантов, жирных кислот и минералов. Миндаль может восполнить дефицит магния в организме.

В 100 граммах ореха есть до 60 процентов от суточной нормы вещества. Также в таком количестве содержится до 70 процентов фосфора. Эти вещества снижают уровень сахара в крови и разрушают вредный холестерин, укрепляют сосуды и снижают артериальное давление.

Несмотря на полезные свойства миндаля, он может быть противопоказан. Некоторые люди не смогут его употреблять из-за аллергии на орехи. Также миндаль обладает большой калорийностью, так что им не стоит увлекаться, если есть проблемы с поджелудочной железой.

Если съесть слишком много миндаля за один раз, то в организме произойдёт интоксикация. Она проявляется в тошноте и рвоте, головокружении, мигрени и учащённом сердцебиении. Нельзя есть орехи детям в возрасте до трёх лет. Их следует вводить в рацион малыша постепенно, также миндаль может попасть с дыхательные пути ребёнка.

Тем, кто страдает проблемами с зубами и глотанием твёрдой пищи, тоже нельзя есть любые мелкие орехи, добавляет Food.ru.