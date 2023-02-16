Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга с главным врачом Псковской областной больницы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга об итогах работы Псковской областной клинической больницы в 2022 году, которая в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Полгода назад главврачом учреждения стал Евгений Панферов. Какие цели он ставил, возглавив больницу? Что из запланированного уже удалось реализовать? Сколько пациентов воспользовались услугами областной клинической больницы в прошлом году? Каковы показатели плановых и экстренных операций? Соответствует ли уровень оснащенности больницы потребностям пациентов? Каких специалистов не хватает облбольнице? На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответит главврач Псковской областной клинический больницы Евгений Панферов.