Общество

Главврач областной больницы Евгений Панферов принял участие в брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга об итогах работы Псковской областной клинической больницы в 2022 году, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 16 февраля.

Полгода назад главврачом учреждения стал Евгений Панферов. Какие цели он ставил, возглавив больницу? Что из запланированного уже удалось реализовать? Сколько пациентов воспользовались услугами областной клинической больницы в прошлом году? Каковы показатели плановых и экстренных операций? Соответствует ли уровень оснащенности больницы потребностям пациентов? Каких специалистов не хватает облбольнице? На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответил главврач Псковской областной клинический больницы Евгений Панферов.