Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
рекорд «Европы Плюс»
за присоединение Псковского района
Для здоровья трудящихся
Политические итоги-2022
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
100 псковских миллионеров
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Господин Рейтингомер
возможности для рекламы
борьба с энергопотерями
показания электросчетчиков
в Кремль платно
 
 
 
ещё Общество 17.02.2023 13:090 Репетиторы: буржуазные замашки или необходимость? 17.02.2023 15:590 В Псковской области пройдет конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление 17.02.2023 15:440 «Прессинг»: Трансформация районных газет. ВИДЕО 17.02.2023 15:410 Каждый пятый мужчина не хочет подарков на 23 февраля – опрос 17.02.2023 15:240 Метель ожидается в Псковской области ночью 18 февраля 17.02.2023 15:120 Советники по воспитанию появятся в школах России с нового учебного года
 
 
 
Самое популярное 15.02.2023 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 10.02.2023 21:270 Сержант из Псковской области погиб в ходе СВО 16.02.2023 23:150 Похороны пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих состоялись в Псковской области 15.02.2023 13:540 Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове 13.02.2023 17:3512 Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Благодарственное письмо президента РФ вручили ветерану «Росгосстраха» в Псковской области

17.02.2023 14:50|ПсковКомментариев: 0

В деревне Спасовщина Псковской области состоялось вручение благодарственного письма президента РФ жителю блокадного Ленинграда, ветерану компании «Росгосстрах» Виктору Дмитриеву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Территориальный директор Псковского филиала Елена Герасимова передала благодарственное письмо президента Виктору Дмитриеву. Фото: ПАО СК «Росгосстрах»

Виктор Дмитриев родился в 1938 году в Гатчине, война застала его в Ленинграде, где он пережил первый блокадный год. Весной 1942 года умерла его мама, и только летом вместе с сотнями детей он на корабле попал на Большую землю. А дальше — биография как у тысяч детей, опаленных войной: детский дом, армия, учеба в техникуме, завод. Затем он поступил на работу в инспекцию Госстраха Псковского района, где проработал 10 лет и обслуживал жителей Теребищенской и Середкинской волости, д. Мешокль.

После выхода на пенсию Виктор Дмитриев часто встречал у себя в гостях бывших коллег-страховых агентов. «Летом мы часто приезжали в деревню к Виктору Алексеевичу — ходили в лес за грибами и ягодами, вечером угощались рыбой, запеченной на костре, — вспоминает агент УО «Псковский» Татьяна Тимофеева. — И всегда наши встречи, конечно же, заканчивались разговорами о работе».

Сейчас Виктор Дмитриев живет в деревне Спасовщина Псковского района, часто навещает детей и внуков в Санкт-Петербурге. И продолжает общаться с коллегами.

Вручая ветерану благодарственное письмо президента РФ, территориальный директор Псковского филиала Елена Герасимова сказала: «Во многом благодаря вам и тысячам наших ветеранов "Росгосстрах" и сегодня остается одним из лидеров страхового рынка. На вашем опыте мы учим наших коллег-новичков. Вы оставили нам богатейшую историю и страны, и нашей компании. Это вселяет в нас уверенность, что мы все преодолеем, преумножим славные традиции "Росгосстраха". А 9 мая мы обязательно с вами вновь встретимся».

В свою очередь директор филиала в Псковской области Николай Басов подчеркнул: «С каждым годом становится все меньше наших коллег-ветеранов, подаривших нам Победу в мае 1945 года, переживших все ужасы, преодолевших все тяготы самой страшной войны XX века. У нас всегда была традиция собираться за круглым столом с нашими ветеранами, и всегда эти встречи сопровождают воспоминания, песни, стихи. Меня всегда поражает, с какой теплотой, блеском в глазах они говорят и о своей работе в Госстрахе, живо интересуются тем, как мы работаем сейчас. В преемственности поколений, поддержке наших ветеранов — главная сила "Росгосстраха" XXI века!»

Теги: #Росгосстрах
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отмечаете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 405 человек
17.02.2023, 16:010 В рубель: Паника на рынке, огурцы по цене мяса и прогресс в псковском госдолге 17.02.2023, 15:590 В Псковской области пройдет конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление 17.02.2023, 15:570 Проделки псковских «фиксиков» обуждают псковичи 17.02.2023, 15:440 «Прессинг»: Трансформация районных газет. ВИДЕО
17.02.2023, 15:410 Каждый пятый мужчина не хочет подарков на 23 февраля – опрос 17.02.2023, 15:380 Мужчина украл из подмосковного храма цепочку, перекрестился и ушел 17.02.2023, 15:240 Метель ожидается в Псковской области ночью 18 февраля 17.02.2023, 15:210 Муляж Tesla cybertruck продают в Пскове за 444 444 рубля
17.02.2023, 15:180 Сергей Жаворонок рассказал о специфике Псковской областной филармонии 17.02.2023, 15:120 Советники по воспитанию появятся в школах России с нового учебного года 17.02.2023, 14:550 По кругу 17.02.2023, 14:500 Благодарственное письмо президента РФ вручили ветерану «Росгосстраха» в Псковской области
17.02.2023, 14:440 Псковской области вручили награду за второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» 17.02.2023, 14:270 Афиша для всех: куда пойти и что посмотреть на этих выходных 17.02.2023, 14:230 После модернизации IT-ипотеки спрос растет - ВТБ 17.02.2023, 14:120 Сергей Жаворонок: БКЗ заслуживает современную площадку
17.02.2023, 13:590 Руководителям псковских ТОСов вручили награды всероссийского конкурса 17.02.2023, 13:550 Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за непогоды 17.02.2023, 13:460 Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал в Псковской области 17.02.2023, 13:430 Коронавирус исключили из списка опасных для населения Белоруссии заболеваний
17.02.2023, 13:331 Денег всегда мало: сколько зарабатывают жители Псковщины, оказавшейся на 56 месте по качеству жизни 17.02.2023, 13:300 Сергей Жаворонок о работе в филармонии: Приходится сидеть на двух стульях 17.02.2023, 13:260 Движение транспорта ограничат в трех районах Псковской области 17.02.2023, 13:200 Великолучанка ищет хозяев грязной собаки с колтунами
17.02.2023, 13:090 Репетиторы: буржуазные замашки или необходимость? 17.02.2023, 13:070 Билетов больше нет: еще два спектакля пройдут в Пскове при полном аншлаге 17.02.2023, 13:060 Коллекцию изразцов из раскопа на Гремячей горе обрабатывают псковские археологи 17.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором Псковской областной филармонии
17.02.2023, 13:000 Спрос на кредитные карты Сбера в Псковской области вырос на 65% в 2022 году 17.02.2023, 12:480 Двоюродных сестёр разыскивает женщина в Псковской области 17.02.2023, 12:441 Путина на послании Федеральному Собранию надежно защитят от вирусов - Песков 17.02.2023, 12:330 Участки Гаражного проезда и улицы Окулича-Казарина в Пскове закроют для движения
17.02.2023, 12:281 В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики 17.02.2023, 12:170 «Подстрочник»: Сергей Жаворонок об итогах первого года работы на посту директора Псковской областной филармонии 17.02.2023, 12:150 Правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России 17.02.2023, 12:110 Росгвардейцы задержали женщину за кражу еды в Пскове
17.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» о трансформации районных газет 17.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 февраля 17.02.2023, 11:560 Определены победители первенства Псковской области по волейболу 17.02.2023, 11:470 Состоялось заседание муниципального штаба по газификации Псковского района
17.02.2023, 11:320 Карма настигла вандалов за сломанную фотозону в Великих Луках. ВИДЕО 17.02.2023, 11:190 Космополиты, зависть, мультики 17.02.2023, 11:120 Легковой автомобиль наехал на ребенка в Пскове 17.02.2023, 11:000 Станислав Кузнецов: В Сбере приняли решение создать программу борьбы с дропами
17.02.2023, 10:550 «Прессинг»: Трансформация районных газет 17.02.2023, 10:430 Сотый показ бэби-спектакля «Год Жирафа» состоится в Псковском театре драмы 17.02.2023, 10:300 Ассортимент бытовой химии на российском рынке снизился на 16% 17.02.2023, 10:240 Яйца нематоды обнаружили псковские микробиологи в фекалиях лошади
17.02.2023, 10:160 Власти предупредили регионы о необходимости вернуть переплату по налогам 17.02.2023, 10:020 Более 300 человек состоят в студенческих отрядах в Псковской области 17.02.2023, 09:540 Автомобиль сгорел в гараже на улице Генерала Маргелова в Пскове 17.02.2023, 09:450 Почти на треть снизилось количество выявленных фальшивых денег в Псковской области
17.02.2023, 09:300 Россиянам стали доступны переводы за рубеж через СБП 17.02.2023, 09:210 У актёра Брюса Уиллиса прогрессирует деменция 17.02.2023, 09:150 В 2022 году россияне закупились средствами для потенции на рекордные 6 млрд 17.02.2023, 09:123 Псковская область получила почти 750 млн рублей на ремонт дорог
17.02.2023, 09:000 Пьяный водитель LADA Granta устроил ДТП в Новосокольническом районе 17.02.2023, 08:450 День российских студенческих отрядов отмечается 17 февраля 17.02.2023, 08:290 Более 900 переселенцев из Украины, Херсонской области и ЛДНР находятся в Псковской области 17.02.2023, 08:140 Врач рассказал, как нужно питаться пациентам с ОРВИ
17.02.2023, 08:000 Раскрыта идеальная порция блинов 17.02.2023, 07:390 Россиян предупредили о рисках при покупке китайских смартфонов 17.02.2023, 07:200 В Роскачестве рассказали, с каким вином лучше всего есть шаурму 17.02.2023, 07:003 Взносы за капремонт могут снизиться в России
16.02.2023, 23:150 Похороны пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих состоялись в Псковской области 16.02.2023, 22:300 О чем могут говорить красочные сновидения, рассказала психолог 16.02.2023, 22:200 Псковичка стала финалисткой всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей 16.02.2023, 22:113 Соглашение о побратимстве заключат Псков и Витебск
16.02.2023, 22:100 Производственные возможности исправительной колонии продемонстрировали главе Себежского района 16.02.2023, 22:000 О символах государства и величии страны рассказали в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 16.02.2023, 21:551 Псковские полицейские продолжают поиск пропавшего юноши 16.02.2023, 21:500 Кукурузный трипс впервые обнаружили в партии цветов в Псковской области
16.02.2023, 21:400 О пользе и опасности миндаля рассказали эксперты 16.02.2023, 21:200 В Пскове росгвардейцы и школьники почтили память сотрудника ОМОН 16.02.2023, 21:040 Петровскую башню начинают реставрировать в Псково-Печерском монастыре 16.02.2023, 21:000 В IT-медицину больше всего верят мужчины моложе 35 лет – опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru