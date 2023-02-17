Общество

Благодарственное письмо президента РФ вручили ветерану «Росгосстраха» в Псковской области

В деревне Спасовщина Псковской области состоялось вручение благодарственного письма президента РФ жителю блокадного Ленинграда, ветерану компании «Росгосстрах» Виктору Дмитриеву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Территориальный директор Псковского филиала Елена Герасимова передала благодарственное письмо президента Виктору Дмитриеву. Фото: ПАО СК «Росгосстрах»

Виктор Дмитриев родился в 1938 году в Гатчине, война застала его в Ленинграде, где он пережил первый блокадный год. Весной 1942 года умерла его мама, и только летом вместе с сотнями детей он на корабле попал на Большую землю. А дальше — биография как у тысяч детей, опаленных войной: детский дом, армия, учеба в техникуме, завод. Затем он поступил на работу в инспекцию Госстраха Псковского района, где проработал 10 лет и обслуживал жителей Теребищенской и Середкинской волости, д. Мешокль.

После выхода на пенсию Виктор Дмитриев часто встречал у себя в гостях бывших коллег-страховых агентов. «Летом мы часто приезжали в деревню к Виктору Алексеевичу — ходили в лес за грибами и ягодами, вечером угощались рыбой, запеченной на костре, — вспоминает агент УО «Псковский» Татьяна Тимофеева. — И всегда наши встречи, конечно же, заканчивались разговорами о работе».

Сейчас Виктор Дмитриев живет в деревне Спасовщина Псковского района, часто навещает детей и внуков в Санкт-Петербурге. И продолжает общаться с коллегами.

Вручая ветерану благодарственное письмо президента РФ, территориальный директор Псковского филиала Елена Герасимова сказала: «Во многом благодаря вам и тысячам наших ветеранов "Росгосстрах" и сегодня остается одним из лидеров страхового рынка. На вашем опыте мы учим наших коллег-новичков. Вы оставили нам богатейшую историю и страны, и нашей компании. Это вселяет в нас уверенность, что мы все преодолеем, преумножим славные традиции "Росгосстраха". А 9 мая мы обязательно с вами вновь встретимся».

В свою очередь директор филиала в Псковской области Николай Басов подчеркнул: «С каждым годом становится все меньше наших коллег-ветеранов, подаривших нам Победу в мае 1945 года, переживших все ужасы, преодолевших все тяготы самой страшной войны XX века. У нас всегда была традиция собираться за круглым столом с нашими ветеранами, и всегда эти встречи сопровождают воспоминания, песни, стихи. Меня всегда поражает, с какой теплотой, блеском в глазах они говорят и о своей работе в Госстрахе, живо интересуются тем, как мы работаем сейчас. В преемственности поколений, поддержке наших ветеранов — главная сила "Росгосстраха" XXI века!»