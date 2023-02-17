Метель ожидается в Псковской области ночью 18 февраля

О неблагоприятном природном явлении 18 февраля предупреждает жителей Псковской области региональный гидрометцентр.
«18 февраля с периода полуночи – трёх часов по Псковской области ожидается усиление юного и юго-западного ветра, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, местами метель, местами налипание мокрого снега», – говорится в сообщении.
Согласно шкале Бофорта, ветер, дующий со скоростью 17,2-20,7 метров в секунду, характеризуется как очень крепкий. Такой ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
Рекомендации при мокром снеге:
Не стоит разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.
Следует подготовить малоскользящую обувь. Передвигаться необходимо осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.