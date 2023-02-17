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Общество

Метель ожидается в Псковской области ночью 18 февраля

17.02.2023 15:24|ПсковКомментариев: 0

О неблагоприятном природном явлении 18 февраля предупреждает жителей Псковской области региональный гидрометцентр. 

«18 февраля с периода полуночи – трёх часов по Псковской области ожидается усиление юного и юго-западного ветра, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, местами метель, местами налипание мокрого снега», – говорится в сообщении.

Согласно шкале Бофорта, ветер, дующий со скоростью 17,2-20,7 метров в секунду, характеризуется как очень крепкий. Такой ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  • следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна; 
  • машину следует поставит в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; 
  • находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; 
  • следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Рекомендации при мокром снеге:

  • при налипании мокрого снега следует быть осторожным на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенению; 
  • закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
  • особое внимание обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта; об оборванных проводах следует сообщить администрации населенного пункта.

Не стоит разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Следует подготовить малоскользящую обувь. Передвигаться необходимо осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Теги: #природное явление
Источник: Псковская Лента Новостей
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