Общество

Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе молодежных авторских проектов

XX юбилейный сезон Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия» стартовал 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2023 году конкурсу исполняется 20 лет. С 2019 года он входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Идея конкурса — в привлечении потенциала молодого поколения к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Количество участников конкурса 2022 года — 93 226 человек из всех регионов Российской Федерации и 652 человека из иностранных государств. Экспертизу проектов проводили 2 702 эксперта из различных отраслей и регионов России.

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (985) 288-80-05 (контактное лицо — Мария Уткина) или на официальном сайте проекта — www.moyastrana.ru.