Общество

Редкая смена постельного белья грозит человеку развитием опасных заболеваний, считают врачи

Многие считают, что пневмония возникает на фоне простудного или инфекционного заболевания. А астма наиболее часто настигает аллергиков. Но у этих болезней есть и другая причина, редкая смена постельного белья в некоторых случаях приводит к пневмонии.

Доктор Сабрина Фелсон сообщила о риске развития экземы, которая делает кожу потрескавшейся и сухой, а также вызывает зуд. Кроме того, отшелушивающиеся в постели кусочки кожи становятся пищей для пылевых клещей, что в свою очередь может вызвать у человека аллергическую реакцию. Еще одним негативным последствием от редкой смены постельного белья может стать пневмония, которая представляет собой легочную инфекцию, ведущую к кислородному голоданию и даже смерти.

Врач также рассказала об акне. Она отметила, что бактерии стафилококка, которые могут присутствовать на постельном белье, способны привести к появлению прыщей на лице и теле. Кроме того, пылевые клещи, находящиеся на несвежем белье, могут спровоцировать астму. Врачи напомнили, что при ненадлежащем лечении эта болезнь ведет к сердечным приступам, а также инсультам, пишет RuNews24.

Также ученые обнаружили, что пылевые клещи, присутствующие в кроватях, могут привести к астме. Многие люди не считают данное заболевание слишком опасным и недооценивают его. Но патология может спровоцировать инсульт и сердечный приступ.