Общество

День открытых дверей прошел в себежской исправительной колонии

В исправительной колонии № 6 в поселке Сосновый Бор Себежского района прошел день открытых дверей. Право встретиться с родными и близкими имели осужденные, не нарушающие режим отбывания наказания и принимающие активное участие в жизнедеятельности учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Началу мероприятия предшествовал инструктаж о правилах поведения на режимной территории. Далее в сопровождении начальника ИК-6 Сергея Орлова и заместителя по кадрам и воспитательной работе Михаила Добронравова прибывшие гости осмотрели основные объекты учреждения. Родственники посетили отряды, в которых проживают отбывающие наказание, осмотрели банно-прачечный комплекс, столовую, ознакомились с условиями труда на швейном участке, посетили церковь.

Также в рамках дня открытых дверей родные и близкие смогли задать интересующие вопросы администрации исправительного учреждения и получить исчерпывающие ответы в соответствии с действующим законодательством.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием и концертом, который подготовили участники кружка художественной самодеятельности. За чашкой чая, в кругу родных осужденные узнавали домашние новости, ощущая поддержку и заботу со стороны близких людей, подчеркнули в ведомстве.