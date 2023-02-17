Общество

Псковский омбудсмен проверил соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания

Соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания проверил уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом сообщается на сайте регионального омбудсмена.

Фото: Дмитрий Шахов

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов проконтролировал соблюдение законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан в изоляторе временного содержания полиции в Опочецком районе. В ходе посещения ИВС были проверены условия содержания лиц, отбывающих наказания, правомерность их нахождения в данном учреждении, а также проведены беседы и выяснены жалобы от граждан, отбывающих административный арест.

Помещения, как отметил Дмитрий Шахов, соответствуют санитарным нормам, имеют горячее и холодное водоснабжение. Современная телекоммуникационная система, которая смонтирована в ИВС Опочецкого района, дополнительно позволяет обеспечивать права и безопасность лиц, находящихся здесь.

Жалоб на нарушения условий содержания не поступило. Личные вещи всех граждан, отбывающих наказания, находятся в сохранности, имеется их опись. Нарушений сроков пребывания граждан в ИВС не установлено. Содержащиеся здесь граждане, обеспечены постельными принадлежностями, трехразовым питанием, которое готовят гражданские организации общественного питания.

Нарушения при несении службы сотрудниками органов полиции и условий содержания граждан, отбывающих наказания за административные правонарушения, не выявлено, отметил Дмитрий Шахов.