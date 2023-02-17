Общество

Как удачно приготовить блины с первого раза, объяснили эксперты

Масленичная неделя в 2023 году будет проходить с 20 по 26 февраля. В эти дни россияне обычно готовят блины. Классическое блинное тесто состоит из пшеничной муки, яиц и коровьего молока. Все ингредиенты должны быть тёплыми.

Также можно добавить в смесь кипяток, тогда блины получатся пористыми с мелкими дырочками. Блинному тесту нужно дать «отдохнуть» хотя бы 10 минут или даже полчаса при комнатной температуре, добавить сахар и соль, пишет RuNews24.

Чтобы блины точно не пригорели, в тесто следует влить столовую ложку растительного масла. Жарить их лучше всего на тяжёлой сковороде с толстыми стенками и дном. Сковороду нужно хорошо разогреть, но не переборщить.

Жарить блины можно на сливочном масле или несолёном свином жире. Также стоит использовать рафинированное подсолнечное или оливковое холодного отжима. После первой порции жар можно слегка убавить. На одну сторону обычно уходит около минуты, переворачивать блин нужно, как только у него подрумянятся края.

Классические блины складывают на тарелку, хорошо промазывая каждый сливочным маслом. Подавать блины можно с различными закусками – вареньем, мёдом, сметаной или же с рыбой и икрой, с овощами и так далее.