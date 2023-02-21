Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о псковском общепите

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Как часто мы бываем в кафе и ресторанах? Как правило, только по какому-то поводу. А почему так - нет соответствующей культуры, не хватает средств, нет интересных и атмосферных заведений, где можно не просто вкусно поесть, но и атмосферно отдохнуть?

Почему у нас средний срок жизни кафе и ресторанов – год или два? Где у нас заведения национальных кухонь? А псковская кухня – это миф или реальность? Влияет ли хороший общепит на туристическую привлекательность нашего региона? Как фастфуд и маркетплейсы убивают ресторанный бизнес и где взять квалифицированные кадры?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена.