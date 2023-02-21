Общество

Великолучанам вручили благодарности за участие в сборе гуманитарной помощи

Великолучанам вручили благодарности за участие в сборе гуманитарной помощи на плановом совещании в администрации города, сообщили Псковской Ленте Новостей в органе исполнительной власти.

Открыл совещание председатель региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Псковской области» Алексей Скачков. Он вручил благодарности Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» за взаимодействие с региональной общественной организацией по военно-патриотическому воспитанию молодежи, участие в помощи и активной поддержке военнослужащих - участников СВО. Также были награждены глава города Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев.

«Уважаемые коллеги, друзья! Я хочу выразить слова благодарности общественной организации десантников за высокую оценку моего скромного труда и поблагодарить их за большую работу, которую они проводят по воспитанию нашей молодежи. Хочу отметить, что сегодня все мы живем в непростое историческое время. Сегодня очень важно всем нам, всем великолучанам, трудиться добросовестно на своих рабочих местах, обеспечивая тем самым развитие нашего города, укрепление могущества государства с тем, чтобы наша страна и дальше развивалась и процветала. И мы должны обеспечить воспитание нашей молодежи в духе патриотизма и любви к Родине», - сказал Николай Козловский.

Глава администрации города Андрей Беляев отметил, что к акции по сбору всех необходимых предметов и вещей для мобилизованных присоединилось множество великолучан. «Это трудовые коллективы, крупные промышленные производства, предприниматели, общественники, волонтеры и многие другие. Все они приносили самые необходимые вещи для организации быта в военно-полевых условиях, медикаменты, теплые вещи, продукты питания. В итоге от города Великие Луки уже отправлено достаточно большое количество груза в зону СВО, и мы продолжаем это делать на систематической основе», - сказал он.

Андрей Беляев вручил благодарственные письма администрации города за высочайший патриотизм и ответственную гражданскую позицию, активную поддержку Вооруженных сил РФ и большую личную помощь в сборе груза для мобилизованных военнослужащих большой группе великолучан. Среди отмеченных - епископ Великолукский и Невельский Сергий. Также заслуженные награды в этот день получили руководители ряда промышленных предприятий и учреждений Великих Лук, предприниматели, волонтеры, общественники.