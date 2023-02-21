Общество

Более 200 псковичей вышли на досрочную пенсию за особые условия труда

Граждане, которые работали в тяжелых и опасных условиях труда, имеют право досрочно оформить страховую пенсию по старости. В прошлом году в Псковской облаcти на досрочную пенсию за особые условия труда вышли 212 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова пояснила, что в случае досрочного выхода на пенсию сохраняется требование наличия минимального количества пенсионных коэффициентов.

«В 2023 году для назначения пенсии необходимо иметь 25,8 коэффициента. Гражданам, имеющим не менее половины требуемой продолжительности стажа на работах по Списку № 1 и Списку № 2, а также необходимую продолжительность страхового стажа и необходимую величину индивидуального пенсионного коэффициента, страховая пенсия может быть назначена раньше общеустановленного пенсионного возраста пропорционально стажу на соответствующих видах работ», - отметила она.

Для получения права на оформление досрочной страховой пенсии необходимо иметь достаточный общий страховой стаж и страховой стаж на соответствующих видах работ:

при занятости на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (Список №1) мужчины имеют право на досрочную пенсию в 50 лет при условии наличия 20 лет общего страхового стажа и не менее 10 лет стажа на соответствующих видах работ; женщины могут оформить пенсию в 45 лет при условии наличия 15 лет общего страхового стажа и не менее 7 лет 6 месяцев стажа на соответствующих видах работ;

при занятости на работах с тяжелыми условиями труда (Список №2) мужчины могут досрочно выйти на пенсию в 55 лет при условии наличия 25 лет общего страхового стажа и не менее 12 лет 6 месяцев стажа на соответствующих видах работ; женщинам пенсия будет положена в 50 лет при условии наличия 20 лет общего страхового стажа и не менее 10 лет стажа на соответствующих видах работ.

Периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальный стаж при обязательном начислении и уплате с 2013 года дополнительного тарифа страховых взносов в СФР и наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки.