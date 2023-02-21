Общество

Псковские налоговики рассказали о преимуществах ЕНС жителям Дедовичей

Псковские налоговики провели информационно-обучающий семинар для налогоплательщиков поселка Дедовичи, основная тема которого: «Преимущества Единого налогового счета (ЕНС) и другие новшества администрирования налогов в 2023 году». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В качестве докладчика выступила старший государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области Елена Гимбицкая. Она разъяснила новый порядок заполнения реквизитов при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами и переходные положения федерального закона № 263-ФЗ.

Отвечая на заданные вопросы, специалист налоговой службы подробно остановилась на том, в какой последовательности распределяются денежные средства, поступившие на ЕНС налогоплательщика. Так, Елена Гимбицкая подчеркнула, что данные операции осуществляются автоматически и строго в соответствии с правилами, установленными НК РФ, а последовательность исполнения обязательств установлена пунктом 8 статьи 45 НК РФ.

Сначала, отметила Елена Гимбицкая, погашается недоимка (начиная с наиболее раннего момента ее выявления), затем налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы (с момента возникновения обязанности по их уплате), потом по очереди пени, проценты и штрафы.

Напомним, с 1 января 2023 года Единый налоговый счет в России стал обязательным для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (федеральный закон от 14 июля 2022 года № 263-ФЗ). Именно на ЕНС аккумулируются все платежи, которые перечисляет налогоплательщик, выполняя свои обязательства перед государством по уплате налогов различного вида.