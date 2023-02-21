Общество

Псковский Детский фонд открыл креативное пространство «КОТИК» на базе школы-интерната

Открытие креативного пространства «КОТИК» на базе Пушкиногорской санаторной школы-интерната (Комплекс объединенного творчества и коммуникаций) состоялось 21 февраля в рамках проекта «Центр развития» Псковского областного отделения Российского детского фонда, реализуемого при поддержке правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Многозадачное креативное пространство предназначено для общения, совместного творчества, чтения воспитанников детских интернатных учреждений региона. На базе современного пространства дети смогут участвовать в занятиях дополнительного образования, размещать свои творческие работы на выставке, участвовать в обучающих и развлекательных мероприятиях, готовиться к урокам, искать информацию для своих научно-исследовательских работ, играть в настольные игры и проводить свободное время за чтением.

В открытии пространства приняли участие порядка 50 воспитанников из 5 интернатных учреждений Псковской области: Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Опочецкой и Порховской коррекционной школ-интернатов, Центра специального образования №2, а также Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Для обучающихся была организована интеллектуально-развлекательная командная игра по станциям, где дети участвовали в викторинах о книгах, выполняли задания, посвященные чтению и досугу, а также играли в настольные игры, а после всех ждал сытный обед и чаепитие.

На мероприятии также состоялось подведение итогов конкурса рисунков на тему «Моя любимая книга», который был организован Детским фондом в январе и феврале текущего года. В конкурсе приняли участие 149 воспитанников из 12 интернатных учреждений региона. Победители и призеры конкурса получили призы от Детского фонда и партнеров конкурса рисунков. Партнерами конкурса рисунков выступили Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» и «Централизованная библиотечная система» Пскова, которые смогли в дистанционном режиме поблагодарить ребят за прекрасные работы и пожелать творческих успехов. Все участники конкурса творческих работ также получили сладкие призы и дипломы.

Творческие работы участников конкурса рисунков размещены в выставочном пространстве Комплекса объединенного творчества и коммуникаций, где в дальнейшем будут находиться и другие работы воспитанников Пушкиногорской школы-интерната и других учреждений региона.