Общество

Праздничный концерт прошёл в Пушкинских Горах с участием военного концерта

Праздничный концерт в преддверии Дня защитника Отечества прошел в Пушкиногорском районном доме культуры, в котором принял участие военный оркестр города Острова под руководством дирижёра Захара Елизарова. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Выступление оркестра стало настоящим подарком всем пушкиногорцам в дни, когда мы выражаем особую благодарность всем поколениям защитников Отечества и тем, кто и сегодня защищает рубежи нашей страны. Известные и любимые музыкальные композиции находили отклик в сердцах присутствующих в зале, которые с радостью поддерживали артистов своими аплодисментами», – отметила Оксана Филиппова.

Кроме того, для жителей деревень – Исса, Велье, Васильевское – администрация организовала подвоз на мероприятие.