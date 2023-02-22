Общество

Врач-невролог назвала возраст, в котором человеку требуется меньше всего сна

Врач-невролог Галина Чудинская рассказала, что во все периоды жизни человеку требуется разное количество времени на ночной отдых. Она объяснила, что людям от 20 до 55 лет необходимо полноценное восстановление организма во время, поскольку в этот период человек наиболее активен. Например, работает, получает образование или строит карьеру.

Именно по этой причине взрослому человеку рекомендуется спать в течение семи-восьми часов. Невролог подчеркнула, что энергозатраты восполняются с помощью здорового полноценного отдыха. По ее словам, меньше всего времени на сон требуется людям в возрасте 65 лет, то есть, около шести часов, по той причине, что происходит укорочение ночного сна. Она объяснила это тем, что организму уже не требуется такое активное восстановление, как в возрасте от 20 до 55, пишет RuNews24.

«Кроме того, у людей старше 65 лет головной мозг начинает вырабатывать меньшее количество нейромедиаторов, которые отвечают за сон», — заключила невролог