Общество

Активистки Союза женщин России привезли 200 килограммов пирогов военным в псковский госпиталь

Активистки Псковского регионального отделения Союза женщин России поздравили сотрудников и военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале, накануне Дня защитника Отечества. Об этом сообщила председатель организации Наталья Никифорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Никифорова / «ВКонтакте»

В рамках благотворительной акции «Материнский пирог» военным привезли 200 килограммов пирогов, которые испёк Псковский кооперативный техникум, на средства, собранные псковичками.

«За несколько дней женщины собрали достаточно крупную сумму и было принято совместное решение приобрести ещё и телевизор для комнаты отдыха госпиталя», - отметила Наталья Никифорова.

Также к акции присоединились и поисковики, которые подарили военным три чайника, чай и конфеты.

Акцию «Материнский пирог» поддержал Псковский областной совет профессиональных союзов. Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов и активисты посетили военный госпиталь в городе Острове и передали военнослужащим пироги и фрукты.