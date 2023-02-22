Общество

Исполнилось 110 лет со дня рождения участника боев за освобождение Пскова Константина Шестака

110 лет со дня рождения Константина Шестака (1913 –1987), Почетного гражданина Пскова, участника боев за освобождение города исполняется 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Архивный документ / Telegram

Он появился на свет в городе Можайск Московской области в семье железнодорожного рабочего. С 1932 года работал в должности инструктора школы Фабрично-заводского ученичества Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. В 1936 году поступил в Ленинградское военно-инженерное училище.

За годы войны был дважды ранен. Награжден тремя орденами «Красного Знамени», орденом «Красной Звезды», двумя медалями «За боевые заслуги». После Победы жил в Крыму.

30 июля 1969 года Константину Шестаку было присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова» за заслуги при освобождении от немецко-фашистских захватчиков.

В 1974 году он переехал в Псков, работал старшим научным сотрудником в Псковском музее-заповеднике.

Константина Шестака не стало в 1987 году. Его похоронили на Орлецовском кладбище, добавили в архиве.