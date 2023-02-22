Общество

Ветеринар рассказал, как часто нужно показывать собаку врачу

Молодое животное младше десяти лет достаточно показывать ветеринару раз в год, а пожилых — раз в полгода. Об этом рассказал ветеринарный онколог Александр Каблуков.

«До десяти лет мы рекомендуем показывать животное врачу раз в год: делать прививки, брать анализы крови, проводить осмотр и УЗИ брюшной полости. Иногда делают рентгенограммы легких, но этот метод не информативен для обнаружения рака или метастазов. После десяти лет животное нуждается в осмотрах дважды в год», — рассказал Каблуков.

Также, ученые выяснили, что ранний рак оказался характерен для собак весом более 75 килограммов, некастрированных, кобелей, а также для некоторых пород, включая мастифов, сенбернаров, немецких догов и бульдогов, пишет «Газета.Ru».

«Нужно подчеркнуть, что в статье не шло речи о более частой встречаемости рака у разных пород. Ученые были сосредоточены именно на возрасте его возникновения. Точка зрения авторов заключается в том, что некоторых животных стоит обследовать пораньше», — отметил ветеринарный онколог Дмитрий Трофимцов.

Помимо факторов риска, которые перечислены в статье, воздействие табачного дыма и ожирение могут также повышать риск развития рака у собак, считает Трофимцов.