Общество

Более трети россиян отметили рост цен на ЖКУ - опрос

Более трети россиян за последний месяц отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги (41%), еще 32% респондентов заметили повышение цен на мясо и птицу, на молоко и молочную продукцию — 35%, следует из результатов еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение».

Отвечая на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их мнению, заметно выросли за последний месяц, цены на жилищно-коммунальные услуги выросли, считают 41% (как и неделей ранее), на медицинские услуги — 17% (22%), на услуги пассажирского транспорта — 14% (19%), на бытовые услуги — 13% (17%)

Кроме того, отвечая на вопрос об основных ценах на продукты, рост отметили 29% респондентов отметили на рыбу и морепродукты (33% неделей ранее), на молоко и молочную продукцию — 32% (33%).

Рост цен на средства личной гигиены среди хозтоваров заметили 19% опрошенных против 22% неделей ранее, на моющие чистящие средства — 18% (24%).

Среди непродовольственных товаров граждане заметили рост цен на одежду и обувь — 21% (25% неделей ранее), электронику и бытовую технику — 17% (22%), стройматериалы — 18% (21%), лекарства и медикаменты — 33% (36%), бензин — 16% (22%).