Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
возможности для рекламы
«Псковэнергосбыт» режим работы в праздники
Оазис здоровья под Псковом
Защита для псковских предпринимателей
100 псковских миллионеров
Для здоровья трудящихся
готовимся к праздникам
четыре способа купить квартиру
построй дом своей мечты
Политические итоги-2022
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Господин Рейтингомер
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Подарки к 23 февраля
в Кремль платно
 
 
 
ещё Общество 22.02.2023 17:520 23-градусные морозы ожидаются в Псковской области в День защитника Отечества 24.02.2023 16:270 Более трети россиян отметили рост цен на ЖКУ - опрос 24.02.2023 16:030 Врач рассказал о влиянии перепадов давления на организм 24.02.2023 14:570 Россиянам дали советы по подготовке к Великому посту 24.02.2023 13:420 Россиянам рассказали, может ли вакцина вызвать рак у животного 24.02.2023 13:000 В России снизилась смертность от болезней сердца
 
 
 
Самое популярное 21.02.2023 09:272 Мужчина зашёл в ларёк в Пскове и умер  17.02.2023 16:106 Михаил Ведерников: Никаких оснований для эвакуации нет и не предвидится 20.02.2023 10:530 Опубликованы фотографии с места лобового столкновения автомобилей в Псковском районе 22.02.2023 09:212 Месть за правосудие: почему автомобили псковского прокурора и адвоката вспыхнули в Пскове 22.02.2023 08:132 Покупателей предупредили о «мертвых» полках в магазинах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более трети россиян отметили рост цен на ЖКУ - опрос

24.02.2023 16:27|ПсковКомментариев: 0

Более трети россиян за последний месяц отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги (41%), еще 32% респондентов заметили повышение цен на мясо и птицу, на молоко и молочную продукцию — 35%, следует из результатов еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение».

Отвечая на вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены, по их мнению, заметно выросли за последний месяц, цены на жилищно-коммунальные услуги выросли, считают 41% (как и неделей ранее), на медицинские услуги — 17% (22%), на услуги пассажирского транспорта — 14% (19%), на бытовые услуги — 13% (17%)

Кроме того, отвечая на вопрос об основных ценах на продукты, рост отметили 29% респондентов отметили на рыбу и морепродукты (33% неделей ранее), на молоко и молочную продукцию — 32% (33%).

Рост цен на средства личной гигиены среди хозтоваров заметили 19% опрошенных против 22% неделей ранее, на моющие чистящие средства — 18% (24%).

Среди непродовольственных товаров граждане заметили рост цен на одежду и обувь — 21% (25% неделей ранее), электронику и бытовую технику — 17% (22%), стройматериалы — 18% (21%), лекарства и медикаменты — 33% (36%), бензин — 16% (22%).

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли советники по воспитанию в российских школах?
В опросе приняло участие 160 человек
24.02.2023, 17:150 Послание президента посмотрели более девяти миллионов россиян 24.02.2023, 16:500 Палаты у Сокольей башни в Пскове закроют 27 февраля 24.02.2023, 16:270 Более трети россиян отметили рост цен на ЖКУ - опрос 24.02.2023, 16:030 Врач рассказал о влиянии перепадов давления на организм
24.02.2023, 15:431 Концерт органной музыки «Между мирами» пройдет в Пскове 24.02.2023, 15:200 Жилой дом сгорел в Локнянском районе 24.02.2023, 14:570 Россиянам дали советы по подготовке к Великому посту 24.02.2023, 14:330 Сильнейших гиревиков определили среди псковских полицейских
24.02.2023, 14:100 «Подстрочник»: Максим Колпаков о важнейших вехах отечественной военной истории. ВИДЕО 24.02.2023, 13:420 Россиянам рассказали, может ли вакцина вызвать рак у животного 24.02.2023, 13:200 Автомобиль Renault сбил двух пешеходов в Псковской области 24.02.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с историком Максимом Колпаковым
24.02.2023, 13:000 В России снизилась смертность от болезней сердца 24.02.2023, 12:400 «Хайпожоры»: Псков по версии нейросетей и главные фейлы в псковских соцсетях. ВИДЕО 24.02.2023, 12:200 Нетрезвого водителя Audi выявили в Великих Луках 24.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
24.02.2023, 11:420 У каждого второго отца-медалиста ребенок оканчивает школу с медалью - исследование 24.02.2023, 11:200 Дновский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 24.02.2023, 11:000 Полицейские продолжают разыскивать глухонемого псковича 24.02.2023, 10:530 «Подстрочник»: Максим Колпаков о важнейших вехах отечественной военной истории
24.02.2023, 10:471 Автомобиль Nissan сбил пешехода на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 24.02.2023, 10:451 Удовлетворенность россиян медпомощью в 2022 году превысила 41% 24.02.2023, 10:340 «Хайпожоры»: Псков по версии нейросетей и главные фейлы в псковских соцсетях 24.02.2023, 10:180 Год в условиях СВО: новая реальность и сброшенные маски
24.02.2023, 10:060 Устроиться на работу без образования стало проще - исследование 24.02.2023, 09:450 «Тёщины вечёрки»: традиции пятого дня Масленицы 24.02.2023, 09:220 Иммунолог призвал защититься от клещей заранее 24.02.2023, 09:000 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 марта
23.02.2023, 22:220 Экс-премьер Британии Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО 23.02.2023, 22:150 Ленин, Юпитер, Луна и Венера: снимками скопления небесных тел делятся псковские астрономы в Сети 23.02.2023, 22:100 Борис Елкин поздравил псковских десантников с получением боевых знамён 23.02.2023, 22:050 Потерявшего память мужчину нашли в Пскове живым
23.02.2023, 21:422 Олег Брячак: Послание президента зарядило позитивом и дало импульс для работы 23.02.2023, 21:300 Поэзию русского народного костюма запечатлел студент Псковского колледжа искусств 23.02.2023, 21:040 Ещё 39 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 23.02.2023, 20:430 Юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Татьяны Лаптевой пройдёт в Пскове 1 марта
23.02.2023, 20:230 Видеоигры предложили маркировать по-новому в России 23.02.2023, 20:020 Исполнилось 110 лет со дня рождения участника боев за освобождение Пскова Константина Шестака 23.02.2023, 19:530 День защитника Отечества отметили в Псковском филиале Академии ФСИН России 23.02.2023, 19:190 Активистки Союза женщин России привезли 200 килограммов пирогов военным в псковский госпиталь
23.02.2023, 18:530 Страдающий потерей памяти пскович вышел из дома в шлёпанцах и пропал 23.02.2023, 18:180 В учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества 23.02.2023, 18:010 Псковские росгвардейцы победили в областных соревнованиях по гиревому спорту 23.02.2023, 17:400 «Экопром» поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества
23.02.2023, 17:230 Предложение добавлять баллы при поступлении в вузы отслужившим срочную службу оценил Олег Грицаев 23.02.2023, 17:050 «Беседка»: Дмитрий Белюков о депутатской деятельности, Олимпийском движении и 80-летии подвига Матросова. ВИДЕО 23.02.2023, 17:040 Памятный митинг состоялся в Великих Луках. ФОТО 23.02.2023, 16:310 Предпринимателей защитят от необоснованного заключения под стражу
23.02.2023, 16:090 «Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента. ВИДЕО 23.02.2023, 16:021 Правила хранения уже приготовленных блинов перечислили россиянам 23.02.2023, 15:450 Олег Грицаев о фонде поддержки участников СВО 23.02.2023, 15:300 Игорь Иванов: 23 февраля - праздник мужества, благородства и чести
23.02.2023, 15:120 Вокруг подвига Александра Матросова в Великих Луках выстроена планомерная работа – краевед 23.02.2023, 14:502 24-градусные морозы ожидаются в Псковской области 23.02.2023, 14:340 Возврат к двухлетней срочной службе в армии не повлияет на желание служить – Олег Грицаев 23.02.2023, 14:230 Борис Елкин поздравил псковичей с Днем защитника Отечества
23.02.2023, 14:080 Вручение боевых знамен десантникам в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.02.2023, 14:000 «Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента 23.02.2023, 13:501 Дорожный знак упал на перекрестке улиц Некрасова и Советской в Пскове 23.02.2023, 13:450 Олег Грицаев: Призвать в армию стоящих на бирже труда – глупость
23.02.2023, 13:400 В Крыму взломали эфиры двух радиостанций 23.02.2023, 13:300 Участникам СВО предоставят право на беспошлинное восстановление утраченных документов 23.02.2023, 13:080 Видеопроект о прогулках по великолукским улицам надо продолжать - Дмитрий Белюков 23.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с депутатом Олегом Грицаевым
23.02.2023, 12:590 Водителей в России начнут проверять на опьянение по-новому 23.02.2023, 12:310 По своей инициативе выходить из Олимпийского движения неразумно – директор Музея спорта Псковского края 23.02.2023, 12:200 В Москве оцепили посольство из-за подозрительного пакета 23.02.2023, 12:090 Владимир Кузь: 23 февраля – значимая дата для России и Псковской области
23.02.2023, 12:021 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с депутатом и краеведом Дмитрием Белюковым 23.02.2023, 11:591 Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета погиб 23.02.2023, 11:451 У каких женщин выше шансы забеременеть двумя и более детьми, рассказала акушер 23.02.2023, 11:350 «Собственной персоной»: Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, годовщине СВО и послании президента
23.02.2023, 11:340 Заложенный дверной проем обнаружили при реставрации церкви в Псково-Печерском монастыре 23.02.2023, 11:260 Военный самолет упал в Белгородской области 23.02.2023, 11:100 Светофор не работает на площади Ленина в Пскове 23.02.2023, 11:010 Александр Борисов: Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кому обязаны мирным небом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru