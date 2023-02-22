Общество

Раскрыты правила потребления блинов с начинками

Правила потребления блинов с начинками раскрыла эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она отметила, что начинки часто значительно увеличивают калорийность блюда, из-за чего стоит особенно контролировать количество съеденного.

«Здесь стоит учесть ряд правил. Не стоит употреблять блины с разными начинками за один прием пищи. Например, сначала с рыбой, а потом с творогом. Это грозит вам несварением. Если очень хочется попробовать сразу несколько топпингов, лучше ограничится двумя и похожими: шоколад и варенье, рыба и овощи», — объяснила Вохмянина в беседе с «Мослентой».

Кроме того, специалист не рекомендует в одной начинке сочетать полярные ингредиенты: сметану или йогурт с фруктами, рыбу со сметаной или сливками. Такие топпинги могут вызвать брожение в желудке. Также не самым лучшим вариантом является сгущенка: в ней «сошлись» животные жиры и сахар. Такое сочетание с дрожжевым мучным продуктом может вызвать тяжесть в желудке. Вохмянина советует отдавать предпочтение варенью, если хочется сладкой начинки.

«В топ наихудших начинок входят салаты, заправленные майонезом: вздутие гарантировано. Если очень хочется начинить блины, пусть это будут чистые топпинги: тушеный фарш, красная рыба, икра, творог без варенья и сахара. Одна из лучших начинок — хумус, тушеные овощи и паста из баклажанов. В них немного жира, и они хорошо усваиваются», — порекомендовала она.