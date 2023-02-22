Общество

Россиян предупредили об опасности употребления проросшей картошки

Сохранившийся до весны картофель, у которого уже образовалось большое количество ростков, опасен для употребления в пищу. Об этом рассказала заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Маросейке, врач-гастроэнтеролог, Евгения Атькова.

«Относящийся к семейству пасленовых картофель в норме содержит небольшое количество растительного алкалоида соланина. Избыток соланина распознается организмом как яд и приводит к различным расстройствам – от диареи и тошноты до нарушений сознания, поэтому употреблять в пищу клубни, содержащие большое количество крупных (более 3 сантиметров) ростков, не только не полезно, но и опасно», — сказала Евгения Атькова.

Она добавила, что картофель с маленькими ростками безвреден, однако позеленевшие части и сами ростки необходимо срезать. Другие проросшие овощи, по словам гастроэнтеролога, для здоровья не опасны, «Газета.Ru»

«Однако здесь важно отметить, что полезные свойства «залежалого» овоща уже не столь выражены, как у свежего, но не являются вредоносными», — предупредила врач.

При этом проросший лук может быть даже полезен.

«Интересно, что в «выростах» долго хранящегося лука содержится много растительного белка, что может быть актуально для людей, пропагандирующих веганство. Такой лук совсем не ядовит и не теряет своих полезных свойств, как и его «родственник» чеснок, который тоже можно употреблять в пищу в проросшем виде», — заключила Евгения Атькова.