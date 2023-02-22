Общество

19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 974 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 124 552. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 965 человек.

Статистика по муниципалитетам:

Псков –41914/15

Великие Луки –18313/0

Бежаницкий район –1631/0

Великолукский район –2875/0

Гдовский район –2261/0

Дедовичский район –3114/0

Дновский район –1028/0

Красногородский район –1147/0

Куньинский район –1074/0

Локнянский район –1230/0

Невельский район –5708/0

Новоржевский район –1359/0

Новосокольнический район –3326/0

Опочецкий район –3865/0

Островский район –6117/0

Палкинский район –1286/0

Печорский район –3019/0

Плюсский район –1999/0

Порховский район –4595/0

Псковский район –9775/4

Пустошкинский район –1610/0

Пушкиногорский район –1827/0

Пыталовский район –1935/0

Себежский район –3027/0

Стругокрасненский район –2144/0

Усвятский район –749/0.