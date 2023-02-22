19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 126 974 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 124 552. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 965 человек.
Статистика по муниципалитетам:
Псков –41914/15
Великие Луки –18313/0
Бежаницкий район –1631/0
Великолукский район –2875/0
Гдовский район –2261/0
Дедовичский район –3114/0
Дновский район –1028/0
Красногородский район –1147/0
Куньинский район –1074/0
Локнянский район –1230/0
Невельский район –5708/0
Новоржевский район –1359/0
Новосокольнический район –3326/0
Опочецкий район –3865/0
Островский район –6117/0
Палкинский район –1286/0
Печорский район –3019/0
Плюсский район –1999/0
Порховский район –4595/0
Псковский район –9775/4
Пустошкинский район –1610/0
Пушкиногорский район –1827/0
Пыталовский район –1935/0
Себежский район –3027/0
Стругокрасненский район –2144/0
Усвятский район –749/0.