Общество

Ушла из жизни первый председатель регионального отделения Союза женщин России Елена Поккас

Ушла из жизни первый директор Псковского областного центра семьи, первый председатель регионального отделения Союза женщин России Елена Поккас. Об этом сообщила председатель областного отделения СЖР Наталья Никифорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Елена Поккас. Фото: Наталья Никифорова / «ВКонтакте»

Елена Поккас родилась 25 января 1945 года, училась в Псковском пединституте на историческом факультете.

Работала в «Михайловском» и Псковском музее-заповеднике, на Севере возглавляла Дворец культуры шахтеров. Переехала в Псков и позже работала в Облсовпрофе.

«Она и первый председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России, возглавляла организацию с 1994 года по 2007 год. Время ее руководства нашей организацией выпало на самый сложный период в современной российской истории. Наше отделение, как и другие общественные организации, искало новые формы, предпринимались попытки объединить женщин, оставшихся без работы, чтобы женщины не пострадали в новых экономических условиях 90-х годов. В рамках программы "У безработицы неженское лицо" совместно с областным комитетом по социальной защите и псковской фабрикой "Славянка" при участии Елены Поккас были организованы два бизнес-предприятия для женщин - в Пскове и Опочке, на которых женщины занимались пошивом постельного белья и одежды. Еще одна программа "Найди свою бабушку" была реализована при содействии опытных педагогов, которых в качестве волонтеров-репетиторов Елена Васильевна с Союзом женщин России устраивала в молодые семьи. Этим опытом Елена Поккас делилась на Международной пекинской конференции, где принимали участие женщины из 162 стран. И наша Елена Васильевна от Пскова!» - рассказала Наталья Никифорова.

В середине 90-х Псковское региональное отделение Союза женщин России активно участвовало и в решении новых общественно-политических задач. «В 1996 году вместе с губернатором Владиславом Тумановым и полномочным представителем президента России Дмитрием Хритоненковым, члены ПРО СЖР стали участниками делегаций, выполнявших гуманитарную миссию для наших военных в Боснии и Чеченской республике. Кроме того, впервые в 1996 году губернатор Псковской области В. Туманов провел в Областном центре семьи, директором которого тогда являлась Елена, первый губернаторский прием, по случаю 8 марта. Затем в Центре семьи ею была организована "Женская гостиная", куда приглашались депутаты, представители исполнительной власти, известные предприниматели. Гостиная была своего рода консультационным центром, где люди делились своим опытом и знаниями. В этот период региональное отделение СЖР начало развивать партнерское сотрудничество, тогда же были заключены договоры и проводились совместные мероприятия с такими общественными организациями, как объединение "Независимых женщин", "Солдатских матерей", "Женщин границы"», - продолжила Наталья Никифорова.

«Самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям. Добрее, светлее, теплее, мудрее людей на жизненном пути не встречала. Это огромная, невосполнимая потеря для семьи, для Пскова, для женского сообщества, для Союза женщин России. Не могу поверить, что не услышу её голоса, её мудрых, глубоких мыслей, наполненных любовью к жизни, к людям, к историко- культурному наследию Псковщины, России. Елена была чрезвычайно глубоким, неповторимым знатоком, страстным поклонником всего прекрасного, что оставили нам в наследство наши великие предки. Очень будет её не хватать на нашей земле. Царство небесное светлому, красивому человеку», - добавила Наталья Никифорова.