Общество

Доходы мобилизованных не учитываются при определении прав на меры поддержки – Социальный фонд

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября 2022 года не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Соответствующие правила утверждены постановлением правительства. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.

Добавим, что с начала 2023 года в Псковской области эта мера поддержки назначена более 12,6 тысяч детям.