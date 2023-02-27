Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Послание президента – надежды и реальность: новые меры поддержки участникам СВО, рост МРОТ, возврат к советской системе образования. Ждавшие апокалипсиса в экономике выдохнули с облегчением.

Тихо всем! В России предлагается единый закон о тишине и один выходной день плюсом для тех, кто пройдет диспансеризацию.

Законопроекты о преобразовании семи районов области в муниципальные округа будут рассмотрены на сессии областного Собрания уже завтра – почему «Яблоко» так отчаянно сопротивляется?

Запарились – в ситуации внутри банно-прачечного комбината Пскова разбираются правоохранительные органы.

Вандалы вновь ломают благоустройство: в Острове и Великих Луках устраняют ущерб.

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.