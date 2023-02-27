«Постскриптум»: Послание президента, единый закон о тишине и ситуация в псковских банях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 февраля.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Послание президента – надежды и реальность: новые меры поддержки участникам СВО, рост МРОТ, возврат к советской системе образования. Ждавшие апокалипсиса в экономике выдохнули с облегчением.
- Тихо всем! В России предлагается единый закон о тишине и один выходной день плюсом для тех, кто пройдет диспансеризацию.
- Законопроекты о преобразовании семи районов области в муниципальные округа будут рассмотрены на сессии областного Собрания уже завтра – почему «Яблоко» так отчаянно сопротивляется?
- Запарились – в ситуации внутри банно-прачечного комбината Пскова разбираются правоохранительные органы.
- Вандалы вновь ломают благоустройство: в Острове и Великих Луках устраняют ущерб.
- И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.