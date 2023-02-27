Общество

Доработать две госпрограммы рекомендовал бюджетный комитет областного Собрания

Доработать госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» и «Комплексное развитие территорий» рекомендовал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Реализация комплекса мероприятий будет способствовать устойчивому развитию агропромышленного комплекса и потребительского рынка Псковской области, позволит получить значительный экономический и социальный эффект. Это выразится в сохранении и улучшении плодородия почв; конкурентоспособности организаций агропромышленного комплекса и потребительского рынка области.

Производство продукции сельского хозяйства к 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличится на 18,5%, выпуск пищевой и перерабатывающей промышленности - 7 %. Этого удастся достичь за счет использования современных технологий, повышения урожайности сельхозкультур, продуктивности скота и птицы, проведения мероприятий по повышению почвенного плодородия.

Увеличению валовых показателей в агросекторе будет также способствовать применение энергонасыщенной техники, что позволит выполнить весь комплекс полевых работ в пределах рекомендуемых агротехнических сроков, снизить потери урожая, расход материально-технических ресурсов, повысить производительность труда и качество кормов.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков напомнил о субсидиях для представителей сельского хозяйства.

«Обещали выплатить все субсидии — это будет?» — спросил он и уточнил, какие программы реализуются с помощью областного бюджета.

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров ответил, что выплата субсидий планируется в срок, а региональные программы — это борьба с борщевиком и оценка качества хозяйственных угодий.

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Иващенко обратил внимание на проблемы с борщевиком в Себежском районе, где расположен Курган Дружбы.

«Если муниципалитет подал заявку, то попал в программу. Все зависит от муниципалитета», — пояснил Александр Никандров.

Также на комитете обсудили программу комплексного развития территорий. Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко попросил предоставить информацию о районах, где по данной программе будут отремонтированы дороги, а также назвать критерии отбора.

«Это Великолукский, Гдовский и Себежский районы», — ответил Александр Никандров.

Как пояснил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, критерии определяет Минсельхоз. «У него жёсткие критерии отбора. Там по программе идёт не капремонт, а реконструкция. В требованиях нужно учитывать исключительно производственные дороги, которые ведут к предприятиям», — добавил он.