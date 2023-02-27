Общество

Вручение трех медалей «За заслуги перед Псковом» согласуют депутаты гордумы

Вручение трех медалей «За заслуги перед Псковом» согласуют депутаты Псковской городской Думы с ходе очередной восьмой сессии, которая состоится 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутатам предстоит согласовать вручение медалей следующим кандидатам:

Петру Василевскому,

Ирине Галковской,

Наталье Сидоровой.

Всего в основной повестке сессии 23 пункта. Депутаты рассмотрят вопрос о привлечении бюджетных кредитов в 2023 году, о внесении изменений в положение об оплате труда людей, замещающих муниципальные должности в Пскове, и в положение о финансировании расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Также на сессии депутаты согласуют внесение изменений в правила предоставления ритуальных услуг и в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Помимо этого, в ходе сессии рассмотрят вопросы о протесте прокурора города Пскова на отдельные положения решения Псковской городской Думы и другие вопросы.