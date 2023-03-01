Общество

День открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами проведет псковский госархив

Государственный архив Псковской области проведет день открытых дверей 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

День открытых дверей пройдет по адресам:

Псков, улица Петрова, 1;

Псков, улица Госпитальная, 3;

Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17а.

Посетителей дня открытых дверей ждут:

выставки архивных документов («Дворянские гербы Псковской губернии» (Псков, улица Петрова, 1; улица Госпитальная, 3), «Уникальные документы и находки в архивных делах» (Псков, улица Петрова, 1; улица Госпитальная, 3), «Женский вопрос»: первые годы советской власти (Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17а)),

экскурсии в хранилища,

знакомство с реставрацией документов (только по адресу: Псков, улица Госпитальная, 3),

фотозоны в стиле ретро,

специальные программы для детей 6+,

мастер-классы по генеалогии и много других «архивных фишек».

Начало программ: 15.00, 16.30, 18.00, 19.30.

Для участия нужно записаться по телефону: (8112) 53-56-85 или в личных сообщениях на официальной странице архива в социальной сети «ВКонтакте».

«Спешите, количество мест ограничено!» - добавили в учреждении.