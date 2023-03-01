День открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами проведет псковский госархив

Государственный архив Псковской области проведет день открытых дверей 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.
День открытых дверей пройдет по адресам:
- Псков, улица Петрова, 1;
- Псков, улица Госпитальная, 3;
- Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17а.
Посетителей дня открытых дверей ждут:
- выставки архивных документов («Дворянские гербы Псковской губернии» (Псков, улица Петрова, 1; улица Госпитальная, 3), «Уникальные документы и находки в архивных делах» (Псков, улица Петрова, 1; улица Госпитальная, 3), «Женский вопрос»: первые годы советской власти (Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17а)),
- экскурсии в хранилища,
- знакомство с реставрацией документов (только по адресу: Псков, улица Госпитальная, 3),
- фотозоны в стиле ретро,
- специальные программы для детей 6+,
- мастер-классы по генеалогии и много других «архивных фишек».
Начало программ: 15.00, 16.30, 18.00, 19.30.
Для участия нужно записаться по телефону: (8112) 53-56-85 или в личных сообщениях на официальной странице архива в социальной сети «ВКонтакте».
«Спешите, количество мест ограничено!» - добавили в учреждении.