Общество

Получить профессию сиделки или соцработника предлагают псковичам

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста продолжает профессиональное обучение социальных работников, сиделок и младших медицинских сестер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

30 марта стартует второй поток обучения по программам:

основная программа профессионального обучения по должности «Сиделка (помощник по уходу)»;

основная программа профессионального обучения по должности «Социальный работник»;

основная программа профессионального обучения по профессии /по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Длительность обучения составляет 144 академических часа.

Место проведения: онлайн-платформа академии Российского Красного Креста и учебный центр службы милосердия Псковского регионального отделения РКК.

Формат обучения: очно-заочный, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Обучение слушателей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводится на онлайн-платформе академии Российского Красного Креста в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке. Обучение осуществляется единовременно и непрерывно в порядке, установленном программой курса.

Проведут очное обучение инструкторы Псковского регионального отделения РКК (клинический психолог Ольга Коломина, психолог-конфликтолог Валерия Мишакова)

Псковское региональное отделение обеспечивает слушателей учебно-методическими материалами в рамках освоения каждой программы курса. Слушателям после экзамена будут выданы документы о квалификации установленного образца. Для некоторых категорий граждан обучение бесплатное.

«За 2022 год в рамках проекта "Служба Милосердия" мы провели 42 мастер-класса для 368 человек. На курсах академии Красного Креста обучено 55 человек: по специальности "Социальный работник" 40 человек, по специальности "Младшая медицинская сестра" 4 человека, по специальности "Сиделка" 11 человек. Если вы заинтересовались, но еще не решили, нужно ли вам подобное образование, то можно принять участие в бесплатном мастер-классе по родственному уходу, где мы коротко, на примерах и имеющемся оборудовании рассмотрим нюансы ухода за маломобильными гражданами, в том числе и в послеоперационный период. Как поменять постельное белье, помыть голову, покормить и другие манипуляции — все это мы отрабатываем в ходе бесплатных мастер-классов каждую среду с 15.00. При профессиональном обучении вы более глубоко изучите психологический подход, законодательную базу, особенности питания и ухода и многое другое», — рассказала председатель регионального отделения Валерия Мишакова.

Подробную информацию по обучению можно получить по телефону: 89062228967.