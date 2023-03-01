Общество

Псковское отделение Детского фонда отпраздновало 35-летие

Торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию Псковского областного отделения Российского Детского фонда, состоялось в Пскове сегодня, 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова передала сотрудникам отделения поздравление от лица губернатора области Михаила Ведерникова. «Псковский детский фонд уникален. Уникален во многих своих проявлениях, и в нем работают люди, к которым подходят те же эпитеты», - отметила в своей речи Вера Емельянова.

Исполняющий обязанности заместителя главы города Пскова Алексей Несмашный также выступил с поздравительным словом. «Я знаю, как вы болеете этим делом. Всего пять человек, а какой титанический труд», - заметил он.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих вручил приветственный адрес от председателя регионального парламента Александра Котова.

«По крупицам собирались вещи и деньги, передавались детям. Детей таких сейчас стало намного меньше. За это каждого из вас хочу поблагодарить. Низкий поклон, и будем надеяться, что с каждым днем неравнодушных людей в нашей стране будет больше и больше», – сказал Игорь Дитрих.

На мероприятии выступила заместитель директора псковского отделения детского фонда Юлия Александрова. Она рассказала о деятельности фонда в последние пять лет, о новых партнерах, основных программах и проектах фонда.

В рамках мероприятия состоялось награждение единомышленников, благотворителей и волонтёров детского фонда. Благодарностью за информационную поддержку в честь 35-летия регионального отделения фонда наградили также коллектив Псковской Ленты Новостей.

Также в ходе торжественного мероприятия на сцене выступили воспитанники фонда.

Псковское областное отделение Российского детского фонда было создано в 1988 году. Приоритетные направления работы - снятие социального напряжения в детских учреждениях и малообеспеченных семьях с детьми, а также создание условий для всестороннего развития детей и подростков.