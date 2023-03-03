Великолукская сельхозакадемия работает над выведением своего сорта тюльпанов

Великолукская сельскохозяйственная академия начала кропотливую работу по выведению псковских тюльпанов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, которое опубликовал в своём Telegram-канале.
Специалисты изучают, обрабатывают и исследуют сортовой материал, заложили пробные партии из 12 наиболее интересных сортов. К концу года будут первые результаты: понимание того, какие сорта адаптированы к климату, интересны для селекции, подходят по форме и окрасу цветка.
«Селекция – процесс небыстрый. Но главное – что у нас есть специалисты, которые готовы этим заниматься. Желаю им успехов в этом деле», – добавил глава региона.