Общество

Великолукская сельхозакадемия работает над выведением своего сорта тюльпанов

Великолукская сельскохозяйственная академия начала кропотливую работу по выведению псковских тюльпанов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, которое опубликовал в своём Telegram-канале.

«Кто работал в этой отрасли, знает, что почти 90% посадочного материала ранее импортировались из-за границы. После введения санкций их закупка серьёзно осложнилась. Наши фермеры делают всё возможное и невозможное, чтобы цветы продолжали радовать наших замечательных женщин. Кто-то использует параллельный импорт, кто-то изменил выбор сортов, кто-то нашёл альтернативу в других странах. На сегодняшний день с этим вызовом они справились. Но очевидно, что необходимо системное решение. Его предлагает Великолукская сельхозакадемия, которая начала кропотливую работу по выведению наших псковских тюльпанов», – рассказал губернатор.

Специалисты изучают, обрабатывают и исследуют сортовой материал, заложили пробные партии из 12 наиболее интересных сортов. К концу года будут первые результаты: понимание того, какие сорта адаптированы к климату, интересны для селекции, подходят по форме и окрасу цветка.

«Селекция – процесс небыстрый. Но главное – что у нас есть специалисты, которые готовы этим заниматься. Желаю им успехов в этом деле», – добавил глава региона.