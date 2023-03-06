Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Запрет использования иностранных мессенджеров – какие попали под запрет?

Восемь районов теперь станут округами – главные итоги февральской сессии Псковского областного Собрания.

В Пскове почтили память бойцов 6-й роты – с черного для Псковской дивизии дня прошло 23 года.

Когда учебный год начался не в сентябре: в Пскове двери для учеников открыла новая школа на улице Юбилейной.

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.