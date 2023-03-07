Общество

Преподавателей Псковского медколледжа поздравили с 8 Марта

Активисты «Женского движения "Единой России"», волонтеры, сторонники партии накануне Международного женского дня поблагодарили женщин-медиков военного госпиталя и преподавателей Псковского медицинского колледжа за труд и привезли медперсоналу пироги, цветы, а также передали праздничные открытки, выполненные учениками школы № 18 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

К одной из открыток было приложено письмо ученика начальной школы, в котором ребенок написал: «Здравствуй, дорогой врач! Хочу поздравить вас с праздником весны. Пусть все ценят ваши знания, опыт, красоту и доброе сердце! Желаю вам успехов, личного счастья, комплиментов, теплоты, легкости, роскошных букетов и чудесного настроения».

«Заботливые женские руки медицинских работников ухаживают за бойцами, которые проходят лечение в госпитале, поддерживают их морально, вкладывают в свою работу всю душу. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметила член фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Ольга Федорова.

В этот же день поздравления получили женщины-педагоги Псковского медицинского колледжа, которые в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» в качестве волонтеров проводят обучение навыкам первой медицинской помощи и основам ухода за больными.

Благодарственные письма за активное участие в ключевых партийных мероприятиях, волонтерскую деятельность и большой личный вклад в реализацию проекта «Здоровое будущее» вручили директору Псковского медицинского колледжа Татьяне Егоровой, заведующей отделением «Лечебное дело» Ольге Алексеевой, преподавателям Марине Алихановой и Наталье Ивановой.

Накануне праздника женщинам желали отличного здоровья, добра, любви, удачи, успеха, приятных комплиментов, весеннего настроения, мира и настоящего женского счастья.