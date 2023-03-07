Общество

Мастер-класс по созданию украшений провел псковский профсоюз работников здравоохранения

Псковская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ провела для членов молодёжного совета мастер-класс по изготовлению украшений из эпоксидной смолы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе.

Фото здесь и далее: профсоюз работников здравоохранения Псковской области

«Процесс невероятно творческий, интересный, пришёлся по вкусу всем участникам. Изделия из эпоксидной смолы пользуются большой популярностью, ведь в каждом украшении сочетается магия, романтичность, креативная дизайнерская мысль.

Удивительно и замечательно, что участниками мастер-класса стали не только девушки, но и молодые люди!» - заметили в профсоюзе.

Мероприятие провели в преддверии Международного женского дня.