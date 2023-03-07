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Общество

«Дневной дозор»: нужно ли возвращаться к сезонному переводу времени?

07.03.2023 14:42|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему сезонного перевода времени. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Россияне уже на протяжении девяти лет не переводят часы осенью и весной. Но в Госдуме вновь предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время.

В нашей стране неоднократно менялись подходы к зимнему и летнему времени. В 1917 году впервые было введено летнее время, тогда стрелки стали сдвигать на один час вперёд. Делалось это по западному образцу - для экономии электричества, с учетом особенностей светового дня. Потом с 1930-го был перерыв с переводом стрелок на протяжении 50 лет. В начале 80-х годов прошлого века переход на летнее и зимнее время снова был признан целесообразным.

Однако в 2011 году, во время президентства Дмитрия Медведева, сезонный перевод часов был отменён, и Россия стала жить по постоянному летнему времени. На этом история не закончилась, ведь через 3 года Россия перешла на постоянное зимнее время. С тех пор к сезонному переводу часов в стране не возвращались.

За всю историю инициативы о необходимости перехода на зимнее и летнее время находили разное объяснение, будь то улучшение эмоционального и физического состояния граждан, грамотное использование светлого времени суток и, конечно, экономия электроэнергии. При этом влияние на здоровье человека еще можно как-то объяснить. Но подтверждения тому, что при переводе часов уменьшается расход электроэнергии — пока что нет.

Нужно ли возвращаться к сезонному переводу времени? Будет ли экономия от перехода на зимнее и летнее время? Как на организм влияет смена времени? Об этом в программе «Дневной дозор».

Во многих странах существует переход на зимнее и летнее время и это нормальная практика, утверждает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин. Если будет принято решение о переводе часов, то все снова к этому привыкнут.

«Раньше нам убедительно объясняли, что время переводят для того, чтобы сэкономить электроэнергию, что это полезно для здоровья. Мы в это верили и считали, что умные люди правильно рассуждают и делают все с пользой как для экономики, так и для граждан.  Поэтому, если сейчас произойдет возврат к весеннему и зимнему времени – я думаю, это нормально. Такая практика сохраняется в других странах и у нас тоже была такая привычка».

Для сельхозпроизводителей лучше оставить зимнее время, уверен президент ассоциации «Псковский фермер», глава КФХ «Прометей» Александр Конашенков. По его словам, работа уже налажена по определенному циклу, даже животные привыкли, когда их кормят в определенное время.

«Для сельхозпроизводителей, мне кажется, лучше оставить все как есть без всякого перехода. Это будет удобнее. Сейчас, как мы работаем - у нас же есть цикл, и животных привыкли в определенное время кормить и поить. Уже все привыкли к этому времени, а так получается какой-то стресс, если время переводить. Это мое личное мнение. Можно спросить у моих коллег, я думаю, то же самое они скажут».

Если с переходом на зимнее и летнее время будет заметна экономическая выгода, то можно вновь вернуться к этой практике, считает депутат Псковской городской Думы, генеральный директор «Центра кровельных и фасадных систем» Денис Иванов.

«Мне кажется, что вообще это ерунда. Если есть там экономия и экономический эффект – можно переводить, если его нет – смысл менять? Как эта идея повлияет на жизнь нашу? Не вижу ничего неожиданного. Хотя многие страны Европы так переводят, экономят, и раньше спать ложатся люди. Если это экономически целесообразно – тогда я за».

Риски для здоровья из-за перевода времени чаще всего встречаются у людей преклонных лет, объясняет врач-кардиолог Жанна Шлосберг. Молодой организм, особенно с хорошей физической формой, проще переносит перемены.

«Как правило, люди преклонных лет уже находятся на пенсии, и значительных перемен в их образе жизни не происходит. Люди молодого возраста легко приспосабливаются к таким переменам. Все зависит от индивидуальной переносимости. Понятно, что люди в хорошей физической форме быстрее адаптируются, чем те, которые в худшей физической форме. Это повод для того, чтобы постоянно поддерживать свою хорошую физическую форму, тренироваться, высыпаться».

Смена времени негативно влияет на организм, потому что перевод часов сбивает биологические ритмы, рассказала психолог Олеся Бабурина. По ее словам, есть группы людей, которые будут особенно тяжело переносить переход на зимнее и летнее время.

Фото: Олеся Бабурина / «ВКонтакте»

«Я могу сказать, что перевод часов сбивает наши биологические ритмы. Сбивается наш режим сна, режим нашего питания. Для человека очень важно, чтобы были установлены стабильные привычки в жизни. Важно в одно и то же время ложится и вставать. Например, смена на один час может тяжело переноситься и негативно влиять на здоровье человека. Мы все очень разные. Среди нас есть и совы, и жаворонки. Переводя это время, невозможно подстроиться под всех и под каждого. Есть люди, кто более-менее спокойно перенесет этот переход, а есть люди, например, у которых есть какие-то неврологические или психические заболевания. Для них, конечно, это будет сложно, и их состояние может ухудшиться на какое-то время. Например, повысится тревожность, стресс, раздражительность. Конечно же, человек привыкает ко всему, со временем адаптируется. Но все эти смены времени негативно влияют на организм. Наши биоритмы не любят таких встрясок, нужно бережно к себе относиться. Возможно, не нужно переводить время».

Единого мнения о целесообразности перевода часов нет, а споры об эффективности такой практики до сих пор возникают. Судя по опросам Исследовательского центра портала SuperJob, вернуться к сезонному переводу времени хочет лишь каждый пятый россиянин, а почти треть предпочли бы оставить зимнее время. Так что большинство граждан выбирают более легкий путь — без перевода стрелок часов и адаптации к сезонному времени.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #переводы #время
Источник: Псковская Лента Новостей
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