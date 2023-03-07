Общество

Судебные приставы поздравили женщин на Запсковье с наступающим праздником

В преддверии Международного женского дня главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников вместе с сотрудниками отделения специального назначения управления службы судебных приставов по региону поздравили женщин Пскова с наступающим праздником в рамках акции «Вам, любимые». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Мужчины преподнесли дамам в парке на проспекте Энтузиастов цветы и порадовали добрыми пожеланиями радости, счастья и любви в этот весенний праздник. Для многих поздравления и тёплые слова стали приятной неожиданностью», - рассказали в ведомстве.

Главной задачей акции было подарить внимание и улыбки виновницам торжества, отметили приставы.

«Мы поздравляем всех женщин с днём весны! Желаем всем огромного здоровья, женского счастья, любви и, конечно, побольше улыбок не только в праздник, но и каждый день», - добавил Сергей Колесников.