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Общество

О грибке в форме матрешки предупредила собаководов Псковская ветлаборатория

07.03.2023 16:00|ПсковКомментариев: 0

Специалисты отдела микробиологии Псковской областной ветлаборатории в мазке из наружного слухового прохода от собаки обнаружили дрожжевые грибки рода Malassezia в начале марта 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ветлаборатории.

Фото: Псковская ветлаборатория

«Малассезиоз – это заболевание, вызываемое дрожжевым грибком Malassezia, имеющего характерную форму, напоминающую кеглю, матрешку или земляной орех. Данный вид грибка не передается от одних животных другим или человеку. Являясь частью нормальной микрофлоры кожи, у здорового животного малассезии никак не проявляют своего присутствия. Усиленно размножаться гриб начинает только при наличии благоприятных для этого условий», - рассказали специалисты.

При нарушении микроклимата кожи грибок проникает в поверхностные слои кожи, вызывая воспаление. Такие микроорганизмы называют условно-патогенными.

«Наиболее комфортные условия для жизни и размножения грибка на теле животных формируются в местах, где тепло и влажно: в слуховых проходах, в складках тела (межпальцевые, подмышечные, складки кожи и т. д.), во влагалище или прямой кишке здоровых животных. Заболеванию подвержены все млекопитающие животные, вне зависимости от возраста и пола. У собак вероятность поражения грибком напрямую зависит от экстерьера: висячие уши (например у такс, кокер-спаниелей, лабрадоров и т.д.), повышенная  складчатость кожи (мопсы, шарпеи, английский и французский бульдоги и т. д.), длинная густая шерсть», - уточнили в ветлаборатории.

Один из видов малассезий - Malassezia pachydermatis - состоит в симбиозе с условно-патогенной бактерией – стафилококком. Вещества, выделяемые в процессе жизнедеятельности обоих микроогранизмов, оказывают благотворное влияние на условия жизни каждого из них. Именно поэтому малассезиоз зачастую осложняется стафилококковой инфекцией.

Воспаление кожи, вызываемое данным видом дрожжей, у собак чаще является вторичным заболеванием, возникающим на фоне аллергических реакций, дефектов развития эпидермиса, хронического гнойного дерматита, вызываемого стафилококками, а также эндокринных заболеваний и прочих заболеваний, сопровождающихся поражением кожи (первичных заболеваний).

Признаки дерматита, вызванного дрожжевыми грибками рода Malassezia, выражены явно. Это крупные и мелкие очаги покраснения, утолщения кожи, которые со временем могут темнеть из-за отложения пигмента вследствие длительного воспаления. Появление очагов воспаления сопровождается зудом разной степени выраженности. Очаги воспаления появляются в местах, где формируются наиболее комфортные условия для размножения грибка. Воспаление может сопровождаться неприятным запахом, в особенности в случаях присоединения стафилококковой инфекции.

Воспаление, вызванное грибком, можно вылечить только в случае, если его проявление не является осложнением первичных заболеваний, описанных выше. В таких случаях болезнь будет рецидивировать до тех пор, пока не будет устранена причина. Полностью избавиться от данного вида грибка не получится, так как он является частью нормальной микрофлоры кожи животного. Тем не менее, можно профилактировать развитие малассезиоза, выполняя все необходимые процедуры по гигиеническому уходу за собакой. Необходимо мыть лапы, в особенности межпальцевые пространства, и живот после каждой прогулки. Чистку ушей с помощью различных лосьонов необходимо проводить не реже 1 раза в неделю. Не реже раза в месяц необходимо делать гигиеническую стрижку в областях, наиболее подверженных росту грибка (межпальцевые складки, подмышки, область вокруг хвоста и т.д.).

«Если вы заметили у своего питомца похожие симптомы, обращайтесь к специалистам Псковской облветлаборатории для диагностики заболевания и успешного его лечения!» - обратились к псковским собаководам. 

Теги: #собака
Источник: Псковская Лента Новостей
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